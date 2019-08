„Mein Text braucht diese Wörter“

Greven -

Lina Atfah stamm aus Salamiyah in Syrien. Sie hat Literatur studiert und auf arabisch Gedichte und Erzählungen veröffentlicht. Seit ihrer Flucht lebt sie mit ihrem Mann in Wanne-Eikel. An diesem Wochenende begleitet Atfah den Frauenliteraturtag im Begegnungszentrum Hansaviertel, in dem Frauen aus verschiedenen Kulturen über ihre Erfahrungen schreiben.