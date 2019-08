„Reidar Jensen feat. Rómer Avendaño “ laden ein zum Release-Konzert des neu abgemischten und arrangierten Albums „Take a look around you“ ein. Der aus dem norwegischen Bergen stammende Singer- und Songwriter ist für seine lyrischen „Life Songs“ bekannt, in die er seine ganze Lebenserfahrung hat einfließen lassen. Die Songs berühren, regen zum Denken und zum Träumen an. Dies alles in einem ganz eigenen Stil jenseits des üblichen Mainstreams.

Das Spektrum reicht von gefühlvollen Balladen bis zu zeitkritischen Liedern. Das Duo baut eine Brücke von Folkballaden der 70er Jahre bis zur Gegenwart. Rómer Avendaño hat seine Qualitäten schon bei Konzerten mit Sängerinnen wie Theresa Vogel oder Regina Brown einbringen können, sein kultiviertes und sehr einfühlsames Spiel zeigt eine farbenreiche Brillanz. Diese beiden Musiker inspirieren sich gegenseitig, präsentieren dem Publikum unter die Haut gehende Songs.

Aus einer ganz anderen Richtung kommt die zweite Formation des Abends. Mit südamerikanischem Temperament und Leidenschaft bietet „Los Tigres & Lenny “ ein spritziges und sicherlich auch in die Beine gehendes Musikerlebnis der Extraklasse. Die aus Mexiko stammende Sängerin Lenny Lopez kennen viele Musikliebhaber schon durch ihre Auftritte mit dem aus Venezuela stammenden international renommierten Gitarristen Rómer Avendaño.

Zusammen mit dem Bassisten David Raczinski und dem in Peru geborenen Schlagzeuger Frank Vidal nehmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise quer durch die Kontinente, veranstalten ein wahres Feuerwerk aus Rock, Pop, Gypsy und Latin. Da spannt sich der Bogen von Songs aus der Feder von Carole King, Adele, Shania Twain bis zu Gloria Estefan und Christina Aguilera. Bei „Los Tigres & Lenny“ wird das Leben zu einem tanzbaren Karneval, zu einer betörenden Show mit wahrem Kultpotential. Sie haben schon auf internationalen Festivals für Furore gesorgt. Sie verzaubern das Publikum, werden an diesem Abend die Bühne mit einem musikalischen Feuerwerk in ihren Grundfesten erzittern lassen.

► Live in Concert: Finest Acoustic Poetry trifft Latin Rock-Pop-Gypsy; Veranstaltungsort: Landhaus Rickermann, Bahnhofstr. 72, Reckenfeld; Datum: 6. September, Konzertbeginn:20:00 Uhr, Karten: AK 12 Euro.