Wer Antworten sucht, findet sie bei jenen, die Wiesen und Wege nutzen, die regelmäßig als Hundeklo missbraucht werden. Ja, man kann natürlich erwarten, dass Hundebesitzer Verantwortung zeigen. Einen Hund auf den Spielplatz machen lassen und sich nicht drum kümmern: Das ist schlicht asozial. Aber man sollte es Hundehaltern auch nicht schwerer als nötig machen. Mülleimer müssen deshalb dort stehen, wo sie unmittelbar gebraucht werden. Zu hoffen, dass (gefüllte) Hundekotbeutel meilenweit durch die Gegend getragen werden, geht an der Realität vorbei.

Natürlich ist nachvollziehbar, dass die Stadt keinen privaten Präzedenzfall schaffen will. Um Sicherheit zu schaffen, wie in solchen Fällen zu verfahren ist, braucht es daher eine verbindliche Übereinkunft.

Was spricht dagegen, die Kosten der Leerung eines Mülleimers zu tragen? Volle Mülleimer zeigen immerhin, dass viele Menschen bereit sind, ihn zu nutzen und ihren Müll nicht einfach in die Gegend zu werfen. Das sollte, nein das muss der Stadt – und damit uns allen – etwas wert sein. Sorge, dass dies zu teuer wird? Völlig unbegründet. Es ist gut investiertes Geld. Es nicht zu tun, hieße an der falschen Stelle zu sparen.

Mal ehrlich: Mülleimer aufstellen und leeren, hey – kann irgendwer dagegen sein? Wenn es einen politischen Grundsatzbeschluss braucht, muss die Politik einen solchen fassen und gegebenenfalls selbst initiativ werden. Was hindert sie? Vermutlich gibt es kaum ein anderes Thema, bei dem die Öffentlichkeit derart geschlossen applaudieren würde.