Was machen Jugendliche in Greven?

Greven -

Hendrik Passe (15), ist seit September 2018 Konfiteamer in der Christuskirche in Greven. „Ich glaube an Gott, da es irgendetwas geben muss, was übermenschlich ist, irgendwer, der über uns Macht hat und uns Hilfe gibt“, sagt Hendrik Passe. Am schönsten in seiner Konfirmandenzeit fand er die Fahrten.