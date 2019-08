In den Monaten September und Oktober bietet der FMO an zahlreichen Freitag- und Samstagabenden Besuchern die Möglichkeit, den Flughafen in nächtlicher Atmosphäre kennenzulernen. Außerdem sind weitere individuelle Termine, etwa als Weihnachtsfeier oder Firmenevent, nach Absprache möglich.

Die Abendführung beginnt um 20 Uhr mit einem saisonalen Dinner-Buffet im Flughafenrestaurant „Miró“. Schon während des Essens können die Gäste einen Blick durch die Panoramafenster auf das hell beleuchtete Vorfeld werfen, sowie Starts und Landungen beobachten.

Im Anschluss beginnt die spannende Flughafen-Führung. Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Einblicke in die Arbeitsabläufe an einem Flughafen. Erklärt werden unter anderem die Abfertigung eines Flugzeugs und der Weg eines Koffers vom Check-in-Schalter über die Gepäcksortieranlage in das Flugzeug. Höhepunkt der Night-Flight-Führung ist eine Busfahrt über die beleuchtete Start- und Landebahn.

Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro pro Person, für Kinder unter zwölf Jahren 25 Euro. Im Preis enthalten sind die Flughafenführung, das Dinner-Buffet (ohne Getränke), kostenfreies Parken und ein kleines Andenken.

Termine Night Flight-Führung: 13. und 28. September, 5., 11. und 19. Oktober.