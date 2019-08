„Der Beginn unserer Beziehung zu Herrn Wirl ist bedauerlicherweise nicht optimal verlaufen. Herrn Wirl wurden nach seinen Angaben Zusagen unterbreitet, die nicht den Unternehmensvorgaben entsprechen“, schreibt Unitymedia-Sprecher Helge Buchheister . „Da darüber kein Schriftverkehr vorliegt, haben die Fachabteilungen, die mit Herrn Wirl im Austausch stehen, sein Anliegen zunächst aufgrund der internen Vorgaben abgelehnt. Wir haben den Vorgang aber aufgearbeitet, konnten das Geschehene nachvollziehen und stehen zu unserem Wort. Herr Wirl wird den versprochenen Router erhalten.“ Ein Techniker solle den Anschluss kurzfristig in Betrieb nehmen. „Auch das Präsent, das es als Beigabe im Rahmen des Vertragsabschlusses gab, wird Herr Wirl in Kürze erhalten.“

Zum Schaden an der Decke: „Ansprechpartner für die Beseitigung des Bauschadens sind wir als Vertragspartner.“ Man sei mit der beauftragten Fachfirma im Gespräch, um Details zu klären.

„Zusammengefasst entsprechen die Vorgänge natürlich nicht unseren Qualitätsansprüchen. Daher möchten wir uns bei Herrn Wirl entschuldigen. Wir hoffen, dass wir sein Vertrauen in uns schnell wieder zurückgewinnen können.“

Das Ausbauprojekt in Greven sei „im Hinblick auf die Erschließung des Ortsteils und die Installation der Hausanschlüsse abgeschlossen. Nach meinem Kenntnisstand surfen nahezu alle Kunden, die einen Internetanschluss bei Unitymedia gebucht haben, bereits im Internet. In einigen wenigen Fällen wie beispielsweise bei Herrn Wirl besteht an der ein oder anderen Stelle noch Nachbesserungsbedarf“, so Buchheister.

