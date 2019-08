Von Prinzen und Freiherren

Alfred Helmig bietet auf seinem Bioland-Apfelhof viele alte Sorten an

Schmedehausen -

Obstbauer Alfred Helmig baut in den Streuobstwiesen seines von Bioland zertifizierten Apfelhofes in der Landskrone 5 besonders gerne die alten Apfelsorten an und vermarktet sie im Hofladen, manchmal auch auf dem Wochenmarkt und auf dem jährlich stattfindenden Apfelfest.