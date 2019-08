Mitten in der Aufnahmephase verstarb der schottische Drummer Ted McKenna (68), mit dem Schenker seit 30 Jahren auf Tour ging.

„Das war wirklich dramatisch“, sagt Produzent Michael Voss , „Ted sollte sich nur einer kleinen Operation unterziehen.“ Der in Schottland lebende Musiker verblutete dabei völlig unerwartet auf dem Operationstisch.

McKeena war ein Rock-Urgestein. Er rührte schon bei Rory Gallagher in den 70er Jahren die Trommel und begleitete seither vor allem Michael Schenkers Bandprojekt „Fest“ auf seinen weltweiten Touren.

Aber: „The Show must go on“, heißt es im Geschäft. „Und Ted hätte es sicher gut gefunden, dass wir weitermachen“, erklärt Gitarrist Michael Schenker in einem Release-Video für sein neues Album, das am 20. September weltweit auf den Markt kommt: „Er sieht uns jetzt von da oben zu.“

Bei der Plattenproduktion mussten andere Musiker einspringen. Teile der Trommelbegleitung stammt von Simon Phillips, der früher mal bei Toto mitspielte und seither als Studiomusiker Stars wie Asia, Jeff Beck, Peter Gabriel, Mick Jagger, Judas Priest, Gary Moore, Mike Oldfield, Joe Satriani, The Who und Lee Ritenour unterstützte.

„Der hatte seinen Part in seinem Studio in Nordkalifornien eingespielt“, erklärt der Grevener Michael Voss.

Bei drei weiteren Stücken sprang Bodo Schopf ein, mit dem Schenker bereits vorher zusammengearbeitet hatte.

Da Philipps zeitlich eingeschränkt ist, wird Bodo Schopf auch bei der anstehenden Nordamerika-Tournee von Michael Schenker als Hauptdrummer mit ihm Boot sein.

Vor eineinhalb Jahren hat Schenker bereits eine erste Platte im Grevener Studio an der Markstraße produzieren lassen. Er persönlich fuhr dort von seinem ständigen Wohnsitz in Brighton (England) an. Die einzelnen Instrumente werden bei derartigen Produktionen in der Regel einzeln aufgenommen, daher kann auch ein Austausch mit anderen Studios stattfinden.

„Die Platte hat sich weltweit gut verkauft“, sagt Michael Voss. Für das Bandprojekt „Fest“ von Michael Schenker sind allerdings vor allem die Live-Auftritte wichtig. Auch diesmal wird seine weltweite Tournee in Nordamerika beginnen und nach Japan und Australien führen. Michael Voss: „Das geht wieder rund.“