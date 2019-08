Der Grevener Fotograf und Ex-FDP-Ratsherr Ulrich Brinkhoff spricht schon von den „gestorbenen Bäumen vor dem Rathaus“.

Aber Stadtpressesprecher Wolfgang Jung beruhigt Naturfreunde: „Ja, die Bäume sind nicht im Bestzustand. Aber sie leben und sind standsicher. Sie werden im Zuge der normalen Grünunterhaltung mitversorgt.“

Kunstfreunden ist das Grünzeug ein Dorn im Auge, weil eigentlich an die Rathausfassade ein Kunstwerk des Düsseldorfer Großkünstlers Günther Uecker gehören würde. Das hatte beim Bau des Rathauses auf der Wunschliste des Architekten gestanden. War dann aber im Rat mit knappster Mehrheit abgelehnt worden. Statt Kunst ließ man später vor die Fassade Bäume pflanzen. In der Zwischenzeit hat es Versuche gegeben, das Lichtkunstwerk Ueckers doch noch an der Fassade zu realisieren.