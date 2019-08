Starke regionale Note

Aber das Besondere sind die Bands aus Greven und aus dem näheren Umland. Die feiern sich und ihre Musik auf großer Bühne. Dabei bringen sie oft eine unglaubliche Qualität auf das Festival, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Und das nur eben nachmittags und am frühen Abend. Das ist jedes Jahr wieder eine prall gefüllte Wundertüte des guten Geschmacks. Oft werden diese Bands in wochenlanger Kleinarbeit vom Emsboom Team aus den vielen Bewerbungen herausgepickt und für gut befunden. Wir stellen in dieser und in der nächsten Woche einige dieser Bands vor.

Taskforce Toxicator sind schon das zweite Mal zu Gast auf dem Backyard Festival. Das ist bester Thrash Metal aus Münster. Die Band hat eine besondere Beziehung zur Konzertinitiative Emsboom und zum Backyard Festival. Der aus Greven stammende Gitarrist Dominik Rothe war lange Jahre Emsboom Mitglied und hat das Backyard Festival mit erfunden.

Dieses Jahr sind sie wirklich dabei. Seit Jahren versucht die Konzertinitiative Weathered aus Emsdetten auf das Festival zu buchen. Und bisher hat es nie geklappt.

Weil die Band ein echtes Hardcore Monster und dementsprechend ständig auf Achse ist. Das ist ganz großes Kino aus der Nachbarstadt, heißt es in der Pressemitteilung.

Emsbüren liegt ja quasi um die Ecke. Und nur wenn Musiker in den Tiefen des Emslandes proben, ist ihnen jeglicher Zeitgeist mal so völlig egal.

Klabusterbernd bezeichnen ihre Musik als punkigen Deutschrock. Das würde man sich in Berlin nicht mehr trauen. Dafür werden sie dann aber auf dem Backyard wohl zurecht gefeiert.