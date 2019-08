Wer heute baut kommt am Thema Klimaschutz nicht mehr vorbei. Und Städte, die Baugebiete ausweisen, auch nicht. In der Reckenfelder Ortsmitte wird der Klimaschutz folglich eine „zentrale Rolle“ spielen, wie Marco Scheil , Fachdienstleiter Stadtplanung in der Stadtverwaltung, in der Reckenfelder Bezirksausschusssitzung am Donnerstag erläuterte.

Anlass war ein Antrag der Fraktion „Reckenfeld direkt“, die gefordert hatte, Belange des Klimaschutzes bei der Ausweisung des Baugebietes zu berücksichtigen. Ernst Reiling kann sich unter anderem Wasser (ähnlich wie der Brunnen in Emsdetten oder im Niederort), begrünte Fassaden und bepflanzte Dächer vorstellen. Für ihn wären derartige Maßnahmen auch Vorsorge vor weiteren Hitze-Sommern.

Scheil betonte, dass im just abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerb bereits vorgegeben war, dass die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung „prioritär zu behandeln sind“. Der Bereich habe somit bereits im Wettbewerbsergebnis seinen Niederschlag gefunden. Die Planer des Siegerentwurfes hätten sich „ausgiebig Gedanken zu diesem Thema gemacht.“ Unter anderem sei ein Blockheizkraftwerk mit möglicher Nahwärmenutzung vorgesehen. Die Vorüberlegungen würden nun in Planungs- und Baurecht überführt.

Stadtentwickler Matthias Herding ergänzte: Es seien bestimmte Plätze und Gebäude beispielhaft im Entwurf platziert worden, aber noch nicht im Detail geplant. Genau das sei die Aufgabe, die nun anstehe. „Wir haben das Grobe geplant und gehen jetzt immer mehr ins Detail.“ Bei eben diesen Details muss laut Reiling die Klimadebatte aufgenommen werden. Er lobte ausdrücklich die Berücksichtigung ökologischer Aspekte schon im Vorfeld. „Es ist fast alles drin.“ Aber: Die Vorzeichen seien noch mal deutlich anders als vor zwei Jahren, als die Planungen für die Ortsmitte ihren Anfang nahmen. Inzwischen seien Hitzerekorde jenseits von 40 Grad und arg leidende Dachgeschossbewohner Alltag. „Diese Sommer, sagen die Forscher, werden sich laufend wiederholen.“

Die Zusage, das Thema im Auge zu behalten, geht Siegfried Babin (ebenfalls Reckenfeld direkt) nicht weit genug. „Wir brauchen eine klare Prioritätenliste. Im Auge behalten ist mir zu vage.“ Prof. Dr. Jan Cejka (Reckenfeld direkt) erkundigte sich nach der Zuständigkeit für die energetische Ertüchtigung des künftigen Bürgerhauses. Die konkrete architektonische Gestaltung sei nicht Teil des städtebaulichen Wettbewerbes, erläuterte Herding. Die Wettbewerbsgewinner seien somit nicht auch die Planer des Bürgerhauses.