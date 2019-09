Okay, der größte Teil der Reise am Montag erfolgte mit dem Zug. Aber immerhin schafften sie die Radstrecke von Münster bis zum DRK-Heim nach Greven – Respekt.

Wie es dazu kam? Ganz einfach: Es ist ein Schulprojekt der Matthias-Claudius-Gesamtschule Bochum. Die Aufgabe: Die Schülerinnen meistern im 9. Jahrgang eine selbst gewählte Herausforderung. Sie haben drei Wochen Zeit und 150 Euro pro Person zur Verfü­gung. Die sieben Mädels, die Greven besuchten, hatten eine Radtour bis an die holländische Nordsee organisiert – ganz alleine.

„Jedes Mädel hatte seine Aufgabe“, erklärt die Betreuerin der Gruppe. Unter anderem mussten Unterkünfte organisiert werden, die nicht so viel oder gar nichts kosten. „Wir haben in Greven Bauernhöfe kontaktiert, die Kirche angerufen und vieles anderes versucht“, erzählt das Orga-Mädel. Aber: Es kam nichts dabei herum.

Bis dann eine Mutter auf die Idee kam, in den Greven-Gruppen bei Facebook einen Aufruf zu veröffentlichen. Mit Erfolg. DRK-Vorsitzender Roland Post und DRK-Mitglied Jörg Krumbeck lasen unabhängig voneinander diesen Aufruf und boten den Mädels das DRK-Heim als Unterkunft an. Und so kamen die jungen Mädchen am Montag nach Greven.

Und sie waren gut organisiert. Lumas und Isomatten hatten sie dabei. Sie hatten sogar etwas zu Essen an Bord. „Nudeln“, erklärte die zuständige junge Dame. Sonst nichts? „Doch, wir haben auch Reis.“ Na dann mal guten Hunger und eine frohe Reise. Hoffentlich verhungern die Mädels nicht . . .