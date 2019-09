Zu einem Langschläfer-Gottesdienst unter dem Motto „Wach auf vom Schlafen“ lädt die St.-Georg-Pfarrgemeinde am Sonntag, 8. September ein. Diese Familienmesse beginnt um 11 Uhr im Forum der Maximilian-Kolben-Gesamtschule (MGK). Sie findet zusätzlich zum 9-Uhr-Gottesdienst statt. Wer im Familienchor mitsingen möchte, sollte zum Einsingen bereits um 10.15 Uhr im Forum sein. Dazu sind alle mit Freude am Singen eingeladen, heißt es in den Pfarrmitteilungen.