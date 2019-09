Bis zuletzt war er für die Kolpingsfamilien in Greven und Reckenfeld als Präses tätig. Er starb am 2. September 2019 im Alter von 76 Jahren in Nordwalde.

„Wir bleiben ihm in Dankbarkeit verbunden und wünschen ihm, dass er nun IHN schauen darf, den er in seinem Dienst immer wieder verkündet hat“, heißt es in einer Mitteilung der Martinus-Gemeinde.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 10. September, um 14.30 Uhr in Nordwalde statt. Hier hat man die Möglichkeit sich vom Verstorbenen am Sarg zu verabschieden. Die Beisetzung findet später im engeren Familien- und Freundeskreis statt.