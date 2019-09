Aufgrund des Stadtparkfests am Sonntag in Emsdetten der damit verbundenen Einbahnstraßenregelung auf der Blumenstraße zwischen Lönsstraße und Südring kann der Bürgerbus Linie 1 (BB1) in Richtung Emsdetten-Bahnhof am Sonntag zwischen 10 und 18.15 Uhr die Haltestellen „Abzweig Blumenstraße“ und „Freibad-Stadtpark“ nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestellen „Grenzweg“ oder „Märkischer Weg“ auszuweichen. Das teilt der Bürgerbusverein mit.