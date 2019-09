Nicht nur der Spaß, sondern das soziale Lernen stand an diesem Projekttag im Vordergrund. Die Schüler der fünften Klassen kommen aus unterschiedlichen Grundschulen in die weiterführende Schule, so dass ein Schwerpunkt der Arbeit der jeweiligen Klassenleitungen in der Bildung einer guten Klassengemeinschaft liegt.

Schulleiter Ingo Krimphoff freute sich, für das Projekt mit der Volksbank Greven und dem Förderverein die bewährten Unterstützer gefunden zu haben. Das Projekt der Klassenfindungstage wurde zum fünften Mal durchgeführt.

Jede Klasse ist einen ganzen Tag draußen, egal wie das Wetter mitspielt. Der respektvolle Umgang miteinander, einüben wertschätzender Kommunikation, selbst Lösungsstrategien entwickeln und Wildnispädagogik sind nur einige Stichworte zum umfangreichen Programm des Projekttages.

Volksbank-Vorstand Andreas Hartmann besuchte gemeinsam mit dem Schulleiter Ingo Krimphoff die Klasse 5d, die an diesem Tag von ihren Paten aus der Klasse 9 begleitet wurden, auf dem Gelände der Draußenzeit in Hembergen. Die Förderung steht bei der Vergabe der Spendengelder der Volksbank Greven an erster Stelle, erläuterte Volksbank-Vorstand Hartmann das Engagement, denn an diesem Projekttag können die Schülervielfältige Erfahrungen sammeln.