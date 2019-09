Hohes Qualitätsniveau

Alle Hürden sind überwunden, alle Anforderungen in einem überragendem Maß erfüllt. Das Familienzentrum St. Martinus erhielt zum zweiten Mal sein Gütesiegel. Es ist vom zuständigen Forschungs- und Entwicklungsinstitut „PädQUIS“ nach vier Jahren erfolgreich rezertifiziert und mit einer extrem hohen Qualität ausgezeichnet worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu dem Familienzentrum St. Martinus haben sich 2013 die vier katholischen KiTas St. Martinus, St. Vinzenz, St. Mariä Himmelfahrt und St. Johannes zusammengeschlossen.

Der Ablauf der Bewerbung bestand erneut im Erfüllen vielfältiger Kriterien aus einem umfangreichen Fragenkatalog, der unter anderem nach den Angeboten und Veranstaltungen des Familienzentrums fragte.

Durch die Prüfung von Teilnehmerlisten wurde belegt, dass die jeweilige Veranstaltung auch tatsächlich stattgefunden hat. Zu den Bewerbungsunterlagen gehört ein dicker Ordner, befüllt mit allen Angeboten in allen vier Häusern.

Eine konkrete Sozialraumanalyse der einzelnen KiTas mit einer genauen Analyse der Lebenssituationen vor Ort musste ergänzt werden.

Schon von Beginn an wurde genau hingeschaut, welche Angebote in welcher KiTa des Verbundes notwendig sind, um den Bedarfen vor Ort zu entsprechen. Auch die einzelnen Schwerpunkte der vier KiTas geben Orientierung bei den jeweiligen Angeboten. So finden vorwiegend Veranstaltungen in und mit der Natur in der KiTa St. Mariä Himmelfahrt mit dem Schwerpunkt „Natur schafft Wissen“ statt. Eine große Outdoorwerk­statt erfreut Jung und Alt, um hier mit professioneller Unterstützung Naturmaterialien zu verbauen.

Viele Kreativkurse bietet die KiTa St. Johannes mit dem Schwerpunkt „Bewegte Kreativität“ an. In der KiTa St. Martinus mit dem Schwerpunkt „Musik und Sprache“ setzt die Musikpädagogin viele Impulse, eine zertifizierte Geschichtenerzählerin lädt Jung und Alt regelmäßig in die Erzählwerkstatt ein. Erwachsenenkurse mit Klangschalenentspannung sind genauso beliebt, wie gemeinsame Singkreise. Kurse zur Gesundheit, Entspannung und Ernährung finden vorwiegend in der KiTa St. Vinzenz mit dem Schwerpunkt „Gesundheit, Bewegung und Entspannung“ statt. Das Familienzentrum St. Martinus ist das größte in Greven. Als Leiterin des Familienzentrums hebt die Verbundleitung Barbara Tröster die gleiche Trägerschaft für alle vier Verbundeinrichtungen hervor.

Eine besondere Erfolgsgeschichte ist das Familienzentrum im Verbund insbesondere, weil sich somit alle Netzwerke untereinander sehr leicht bündeln lassen. Es ist mit vielen Institutionen und Einrichtungen eine sehr gute Kooperation entstanden.

So bietet der Caritasverband in allen Häuser neben einer regelmäßigen Erziehungsberatung auch viele interessante Themenabende zur Erziehung an.

Auch Angebote der Ehe- Familien- und Lebensberatung (EFL) können von allen Eltern, häuserübergreifend genutzt werden, so die Mitteilung.