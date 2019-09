Viele Badegäste – nix passiert

Die Meldung im Sommer klang dramatisch: Mehrere hundert Jugendliche und junge Männer hätten sich in dem Düsseldorfer Freibad zusammengerottet. Und deshalb musste es an dem Tag geschlossen werden. Fake-News würde man heute sagen. Denn von der Geschichte blieb genau so viel über, wie es Vorfälle im Grevener Freibad gegeben hat: Null, niente, nada. Martin Schröder , Leiter der Grevener Bäder, kann jedenfalls eine gute Saisonbilanz ziehen: „Das war ein gutes Freibad-Jahr.“

Natürlich liefert er Zahlen. Wir haben in dieser Saison 60 321 Badegäste gezählt.“ Das seien zwar rund 15 000 Badegäste weniger als vor einem Jahr. Aber: „Das war natürlich auch ein Super-Sommer mit lang anhaltenden Hitzeperioden.“ Klar ist: „Wir liegen über Plan.“

Voll war es aber nicht immer. Bei einstelligen Wärme-Graden und Regen zieht es nur die Dauergäste ins Bad. Und so kam der negativ-Rekord am 17. Mai zustande. Da waren es gerade einmal 55 Badegäste, die das Freibad nutzten. Umgekehrt wird es bei Hitze schnell richtig voll. Bester Tag war der 30. Juni mit 2739 Badegästen. Kein Wunder: Da wurden dann mal schlappe 33,3 Grad gemessen und ein Sonntag war es zudem.

„Letztendlich bin ich stolz auf meine Mitarbeiter“, zieht Schröder Bilanz. „Es gab keine Randale, keine Polizeieinsätze, keine Anzeigen, meine Leute hatten wirklich alles im Griff.“ Was nicht so ganz einfach ist bei 35 Grad und mehr. „Bei solchen Temperaturen und der dem entsprechend hohen Zahl an Badegästen ist es verdammt anstrengend, alles im Blick zu behalten“, verdeutlicht er.

Und natürlich denkt er kurz nach dem Saisonende schon wieder an die neue Saison. „Es gibt in den Grevener Bädern keinen Sanierungsstau, aber trotzdem muss etwas gemacht werden“, sagt er und denkt dabei an die Duschräume im Freibad. „Die müssten dringend technisch und optisch erneuert werden.“

Ganz vorbei ist die Saison im übrigen noch nicht. Aber die Besucher, die sich am 22. September im Wasser tummeln, werden für die Saisonbilanz nicht mitgezählt. „Da veranstalten wir wieder ein Hundeschwimmen.“

Und dann wird das Freibad „eingewintert“ – schönes Wort. Aber das Wasser bleibt in den Becken. Zum einen, damit bei Hochwasser die Ems nicht die Becken hochdrückt, zum anderen, um zu heftige Frostschäden an den Fliesen zu verhindern. „Ganz verhindern lässt sich das aber nicht.“

Ach ja, da war doch noch was im Hallenbad. „Ja, die Rutsche“, stöhnt Schröder. Denn auch er hat das Problem, das viele Menschen haben. „Es ist sehr schwer, passende Handwerksbetriebe zu bekommen“, erzählt er. Die Rutsche wurde bei einem Brand von außen beschädigt, benötigt eine neue Haube. Außerdem soll die Rutsche selbst abgeschliffen und neu belegt werden. Kostet rund 30 000 Euro, ist aber ein Versicherungsschaden. Und ab wann kann die Rutsche wieder genutzt werden? „Das ist schwer zu sagen, ich hoffe aber, dass sie bis zu den Herbstferien wieder genutzt werden kann“, sagt Schröder.

So richtig optimistisch klingt das aber nicht . . .