Das lag sicherlich nicht an der Qualität der Künstler, die mit ihrer Musik internationales Flair in den großen Saal brachten. Bestens abgemischt war der Sound genau auf die beiden Formationen abgestimmt, so dass der stilistische Crossover des Duos „Reidar Jensen feat. Rómer Avendaño “ sowie die südamerikanische Lebendigkeit von „Los Tigres & Lenny “ sich gut entfalten konnte.

Finest Acoustic Poetry trifft Latin Rock-Pop-Gypsy

Der aus dem norwegischen Bergen stammende Singer- und Songwriter spielte Songs seiner an diesem Abend vorgestellten neu abgemischten Albums „Take a look around you“.

In den Arrangements mit dem versierten Gitarristen Rómer Avendaño genoss man den „Summer Storm“ ebenso wie so gefühlvolle Balleden wie „For her“ und „Silent love song“.

Wenn dann am Ende des ersten Teils der exquisite Schlagzeuger Barny Bürger, bekannt durch die Housband „Laksa“ des Bielefelder Bunkers und der Bassist David Raczinski, das Duo „erweiterten“, zeigten sich Songs wie „What you are“ und „6:15 PM“ von an Klangfarben reichen Seite.

Als dann die Sängerin Lenny Lopez die Bühne betrat und mit Rómer Avendaño, David Raczinski und Barny Bürger ihre Qualitäten zeigte, war dies von Esprit und Leidenschaft durchdrungen.

„Hijo de la Luna“ der spanischen Band Mecano, „Suerte“ von Shakira und „Hoy“ von Gloria Estefan durften da nicht fehlen und auch „Ironic“ vom Alanis Morisetti erklang auf ganz authentische Art. Die aus Mexiko stammende Sängerin lieferte mit ihren Weggefährten ein Feuerwerk aus Rock, Pop, Gypsy und Latin.