Das Bild der Biene stand schon vergangene Woche in der Zeitung. Jetzt erklärt die KLJB , warum das Großinsekt aus Stroh an der Kreuzung B481/B219 zu sehen ist. An insgesamt vier Tagen arbeitete die katholische Landjugend Greven an der Biene im Blumenfeld.

Die Mitglieder, so heißt es in einer Pressemitteilung, wollen auf die wichtige Bedeutung der Biene, für die Landwirtschaft und Natur aufmerksam machen.

Zuerst bauten sie ein Gerüst aus Holz, damit die Biene fliegt. Die Biene besteht aus drei Strohballen und einem Holzgerüst. „Als wir den dritten Strohballen auf das Gerüst stellten, krachte das ganze Ding zusammen“, sagt ein KLJB-Mitglied.

Nach der Reparatur wurden Gesicht und Flügel aus Stroh geformt. Auch das lief nicht ganz reibungslos. Der erste Flügel ist in sich zusammengesackt, doch das war kein Problem für die Landjugendlichen. Innerhalb vier Stunden bekam die Biene ein freundliches Gesicht und Flügel zum Fliegen. So langsam regte sie die Aufmerksamkeit der Autos an der Kreuzung.

„Wir hörten regelmäßig die hupenden Autos, die uns lieber anguckten als bei grün zu starten.“ Bei den letzten beiden Treffen wurden die Fühler, der Stachel und die Beinchen aus Stroh und Draht geformt. Außerdem musste noch die Blumenwiese erstellt werden.

Zu sechst pflanzte man zu guter letzt 50 Blumen unter die Strohbiene. Plakate wurden rechts und links aufgestellt. Summ, Summ, Summ, wer nicht kommt, bleibt dumm, heißt es in diesem Jahr.

Mit der Bienen-Aktion werben die Landjugendmitglieder für den Tag der Landwirtschaft, der am 15. September an der Surenburg in Riesenbeck stattfindet.