An diesem Abend beweist der Bestsellerautor Max Bentow , warum er zur ersten Riege der Thrillerautoren in Deutschland gehört. Er wird aus seinem aktuellen Buch „Rotkäppchens Traum“, das Mitte August erschienen ist, lesen.

In dem achten Fall für den Berliner Kommissar Nils Trojan findet sich die 30-jährige Annie Friedmann im Wald wieder. Als sie nach einer Bewusstlosigkeit aufwacht, ist sie zutiefst verstört. Warum liegt sie im Wald unter Laub verborgen? Wie ist sie hierhergekommen und warum klebt Blut an ihrem roten Mantel? Ihre Erinnerung ist wie ausgelöscht, sie weiß nur, dass sie namenlose Angst hat.

Alles wird immer rätselhafter, als sie herausfindet, dass sie sich in einem kleinen Ort in der Nähe von Ulm befindet, eine Gegend, die ihr gänzlich unbekannt ist. Und warum behauptet ein ihr fremder Mann, eine Liebesbeziehung zu ihr zu haben? Annie macht sich auf die verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Und was sie entdeckt, droht ihr ganzes Leben zu zerstören . . .

Mit dem perfekt inszenierte Psychothriller hat Max Bentow für spannende Unterhaltung gesorgt. Bentow wurde in Berlin geboren. Nach dem Schauspielstudium folgten Engagements an verschiedenen Bühnen. Seine Arbeit als Schauspieler wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Mit „Der Federmann“, dem ersten Band der Psychothrillerreihe rund um den Berliner Kommissar Nils Trojan gelang Max Bentow auf Anhieb ein großer Erfolg. Seine Bücher landen alle nach Erscheinen auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Max Bentow verspricht: „Im Thriller Rotkäppchens Traum sind die Zuhörer so nah am Täter, dass man seinen Herzschlag spürt.“

Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Abendkasse neun Euro. Eintrittskarten kann man bei Moluna GmbH, Münsterstraße 105, service@moluna.de, in der Stadtbibliothek und bei Greven Marketing kaufen.