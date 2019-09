Wenn am Samstag, 28. September, die ersten Töne des Konzertes der Good Night Folks die Christuskirche füllen, dann wird dies nicht zum ersten Mal sein. Schon mehrmals haben Band oder Bandmitglieder die Pfingstfeiern und Kirchennächte der evangelischen Kirchengemeinde mit begleitet.

Daher stieß die Idee, ein ganzes Konzert als Beitrag zur Aktion „Farbe bekennen für unsere Kirche“, auf offene Ohren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Zum einen ist die Aktion selber, mit ihren vielen kreativen Ideen, unterstützenswert und zum anderen bietet die Atmosphäre und Akustik in der Christuskirche einfach einen tollen Rahmen für ein ganz besonderes Konzerterlebnis, findet die Band.

Und so wird sie auch ihr Programm entsprechend anpassen. Neben den bekannten Hits, die das Grevener Publikum von den vier Folkern erwartet, werden deshalb auch einige Stücke zu hören sein, die auf Kneipengigs und Festivals sonst eher zu Gunsten von lauteren Tönen hinten anstehen müssen.

Insofern wird es sich allein schon aus diesem Grund auch für Grevener lohnen, das Konzert zu besuchen, die die Band in diesem Jahr schon am Beach oder in Reckenfeld gesehen haben, oder die sich schon auf die Weihnachtskonzerte freuen.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro und bei „Spiel + Freizeit Burgholz“ (für 15 Euro) oder an der Abendkasse (18 Euro). Das zweistündige Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.