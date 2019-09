Ratgeber, Raufen und Rollenbilder

► Am heutigen Donnerstag, 12. September, findet ein Elternabend zum Thema „Jungs sind anders, Mädchen aber auch!“ statt. Hierbei geht es um typische Rollenbilder und darum, diese auch in Frage zu stellen. Die Veranstaltung ist für alle Interessierten kostenfrei und findet ab 19.30 Uhr in der Kita „Unter dem Regenbogen“ statt. Um Anmeldung wird gebeten.

► Weiter geht es am Freitag, 20. September, ab 16 Uhr mit einer Spurensuche im Wald. Eltern mit ihren Kindern (Mindestalter vier Jahre) steht mit Förster Thomas Riepenhausen ein spannender, lehrreicher Nachmittag im Wald bevor. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person, eine Anmeldung in den Kitas ist nötig.

► Ab Mittwoch 25. September, können sich Eltern für drei aufeinander folgende Wochen zu jeweils einer Stunde Yoga anmelden. Diese findet in Kooperation mit der Praxis „Yoga Liebe“ Greven in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in der Kita „Unter dem Regenbogen statt“. Eine Kinderbetreuung ist gewährleistet. Die Kosten: 25 Euro pro Person für drei Einheiten.

► Ab Dienstag 29. Oktober, findet an fünf aufeinander folgenden Wochen der Kurs „Raufen, Rangeln, Ringen - ein Angebot für Mutter und Sohn“ in der Kita „Unter dem Regenbogen“ statt. In dem Kurs geht es um spielerisches Kräftemessen und körperliche Auseinandersetzung zwischen Müttern und ihren Söhnen. Matthias Koormann begleitet die jeweils einstündigen Treffen. Kosten: zehn Euro pro Paar.

► Am 7. November ab 14.30 Uhr findet in Kooperation mit der „Ehe-Familien- und Lebensberatung“ ein thematisches Elterncafé statt, in dem es um Trauerreaktionen bei Kindern geht. Referentin Ingrid Brauckmann-Janning spricht mit Teilnehmern über Erfahrungen mit Verlusten und zeigt Strategien auf, wie man die Trauerbewältigung bei Kindern gut begleiten können. Das Angebot ist kostenfrei, es wird um Anmeldung gebeten.

► Neben diesen Angeboten, finden wiederkehrende Aktionen, Bildungs- und Beratungsangebote in den Räumen der Kindergärten statt.

So können Eltern die offene Sprechstunde zu Erziehungsfragen besuchen, bei der ihnen Frau Malinka von der Caritas beratend zur Seite steht. Eine Anmeldung ist nicht nötig, jedoch sinnvoll, da die Termine ansonsten vergeben sein könnten. Wann und welcher Einrichtung die nächste Sprechstunde stattfindet, kann aus dem Flyer entnommen oder in den Kitas erfragt werden.

Die Tastenakademie Greven bietet „musikalische Früherziehung“ in der Kita „Unter dem Regenbogen“ montags von 14.30 bis 15.30 Uhr an. Hierzu können Eltern ihre vier- bis sechsjährigen Kinder anmelden (monatliche Gebühr 25 Euro).

In der Kita „Villa Kunterbunt“ wird „musikalische Früherziehung“ donnerstags ab 14 Uhr durch Evelin Stekla von „flymusic“ angeboten. Das Angebot richtet sich an Kinder ab zwei Jahren und kostet einmalig 15 Euro für Material sowie 15 Euro monatliche Gebühr.

Michaela Diers bietet in der Kita „Unter dem Regenbogen“ den Kurs „Frühenglisch im Kindergarten“ an. Der Kurs richtet sich an Kinder ab drei Jahren und findet donnerstags ab 14.30 Uhr statt. Das Café Knirps bietet montags von 9 bis 10.30 Uhr im Gemeindehaus am Moorweg die Möglichkeit sich auszutauschen. Begleitet wird das Café von der Hebamme Daniela Schneider.

Eine Kindertanzgruppe findet im Wechsel in beiden Einrichtungen statt. In der Kita „Unter dem Regenbogen“ läuft sie bereits, am 29. Oktober geht es weiter in der Kita „Villa Kunterbunt“.

Das Halbjahresprogramm ist über die Kindergärten verteilt worden und liegt an einigen Stellen aus (Sparkasse, Apotheken, Kinderarzt).

Kontakt: Kita „Unter dem Regenbogen“, ✆ 02575/610; Kita „Villa Kunterbunt“, ✆ 02575/95 51 63.