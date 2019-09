Geeignet zum Baden, Schlindern und zum Angeln

Ein „Dümmel“ ist im Hochdeutschen ein stehendes, allmählich verlandendes Gewässer. In Greven kennt man den mit Büschen und Bäumen umstandenen „Ahlerts Dümmel“, der östlich der Gutenbergstraße liegt, und den ganz in der Nähe nördlich davon liegenden „Gronovers Dümmel“. Sie liegen beide etwa hundert Meter westlich der Ems und sind bereits in der Grevener Urkataster-Karte von 1828 verzeichnet. Vielleicht sind sie durch eine Verlagerung des Emsbettes entstanden.

Während Ahlerts Dümmel trotz seines Namens nicht zu dem in der Nähe liegenden Hof Ahlert gehört, sondern mit den angrenzenden Flächen Eigentum der Kirchengemeinde St. Martinus ist, weshalb er auch wohl mal „Pastors Dümmel“ genannt wird, gehören Gronovers Dümmel und die ihn umgebende Fläche zum Hof Schulze Gronover.

Nur etwa hundert Meter nordöstlich von Ahlerts Dümmel, ebenfalls links der Ems, liegt ein großes Erdloch, die Glockenkuhle, auf der genannten Karte „d KlockenKuhl“ genannt. Die Glockenkuhle war früher eine bekannte Müllkippe.

Ahlerts Dümmel wurde von den Kindern, die an der Kerkstiege wohnten, zum Baden und Schwimmen genutzt, denn er war tiefer als Gronovers Dümmel. Das Baden dort war aber gerade wegen der Tiefe des Gewässers nicht ungefährlich. Ältere Grevener erinnern sich, dass zu ihrer Jugendzeit darin ein Junge ertrunken ist. Im Winter wurde auf dem Eis der beiden Dümmel Schlittschuh gelaufen oder geschlindert.

In den 1936/7 Jahren hat der RAD (Reichsarbeitsdienst) mit Hilfe von schienengebundenen Loren einen in der Nähe gelegenen Hügel abgetragen. Der dabei anfallende Boden, so vermuten manche, sei in Ahlerts Dümmel gekippt worden. Dadurch sei der Dümmel damals erheblich verkleinert worden.

Auf der Urkataster-Karte von 1928 ist neben Ahlerts und Gronovers Dümmel noch ein weiterer namenloser Dümmel zu sehen. Ob der RAD damals wohl diesen Dümmel zugeschüttet hat? Denn von ihm ist heute nichts mehr zu sehen, er ist auch völlig in Vergessenheit geraten.

Manche wissen noch, dass nach dem Kriege auch englische Soldaten in Ahlerts Dümmel gebadet haben. Diese haben dort sogar ein Sprungbrett gebaut, das natürlich dann auch die Kinder benutzen durften.

Einige Jahre später hat der Angelsportverein Greven Ahlerts Dümmel gepachtet und seine Mitglieder haben dort oft und gerne geangelt. Dieser Dümmel ist immer noch von der Kirchengemeinde St. Martinus an den Angelsportverein verpachtet.

Vom ehemaligen Gehöft Ahlert aus kann man Ahlerts Dümmel gut erkennen. Dieser Dümmel war in den 1950er Jahren noch recht groß, größer als heute, ein altes Foto zeugt davon. An einer Stelle des Sees wuchsen sogar viele gelbe Seerosen. Heute stellt man fest, dass die Fläche von Ahlerts Dümmel sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verkleinert hat.

Westlich der Aa, in der Nähe ihres Zuflusses in die Ems, ebenfalls auf der linken Emsseite, liegt eine große ebene Fläche und darin ein Dümmel, der sich vermutlich nach einer Verlagerung des Aa-Verlaufs dort gebildet hat. Dieser Dümmel hat aus unerfindlichen Gründen in der Bevölkerung den seltsamen Namen „Killekuhle“. Er liegt in einer großen Prallhangfläche der Aa, die im Kataster „Kettelbrey“ genannt wird und zum Hof Schulze Gronover gehört.

Dieser Dümmel und seine Umgebung waren früher ein Spielparadies vornehmlich für die Kinder des Aldruper Weges und der Mühlenstraße. Die Killekuhle hat bis heute die äußere Form eines stehenden Tee-Kessels. Für die Kinder und auch für die Erwachsenen war die Killekuhle eine herrliche Badefläche und im Winter eine zum Schlindern und Spielen gern genutzte Eisfläche.