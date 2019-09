Da hat sich der Reckenfelder Kulturverein „Reckenfelder Treff“ einen richtig dicken Fisch geangelt: Fatih Çevikkollu kommt am Donnerstag, 26. September, nach Greven.

Wegen der Prominenz des Künstlers hat der Verein das Ballenlager gebucht. Noch gibt es Tickets für den Kabarettabend, der um 20 Uhr beginnt.

Çevikkollu präsentiert sein aktuelles Programm „FahtiMorgana“. Sein sechstes Solo-Programm widmet der Kabarettist dem Schein und dem Sein, den Nachrichten und den Fake-News, den Nullen und den Einsen. „Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht die Digitalisierung mit uns? Çevikkollu ruft in die Kammern hinein und sticht die Nadel in die Blasen“, heißt es auf der Webseite des Künstlers, den viele auch als Schauspieler („Alles Atze“) kennen dürften.

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro. Erhältlich sind Eintrittskarten bei Greven Marketing und online auf der Plattform www.localticketing.de.