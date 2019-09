Dem Informationsschreiben ist ein gelber Anmeldebogen beigelegt. Für einen Platz in der Kindertagespflege („Tagesmutter“) können die Eltern ihr Kind mit dem ausgefüllten Bogen im Jugendamt anmelden. Ist ein Platz in einer Kindertageseinrichtung gewünscht, soll der Anmeldebogen direkt an die Erst-Wunsch-Kita geschickt oder dort abgegeben werden.

Die Anmeldungen für das Kindergartenjahr, das am 1. August 2020 beginnt, nehmen alle Grevener Kindertageseinrichtungen bis zum 8. November während der Öffnungszeiten entgegen. Von der aufnehmenden Einrichtung erhalten die Eltern dann voraussichtlich bis Ende Februar des kommenden Jahres eine Platzzusage.

In der Stadt Greven gibt es rund 45 qualifizierte Tagesmütter für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Die Kindertagespflege ist ein gleichrangiges Betreuungsangebot zu den Kindertageseinrichtungen. Sie garantiert die individuelle Betreuung, Förderung und Bildung der Kinder durch qualifizierte Tagespflegepersonen, die mit dem Jugendamt kooperieren. Der Elternbeitrag ist identisch mit dem Beitrag für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.greven.net/kindertagespflege, bei der Fachberaterin oder auf der Infoveranstaltung in der Stadtbibliothek (Termin in den Anmeldeunterlagen).

Natürlich können sich die Eltern vorher ausführlich in allen Kindertageseinrichtungen in Greven über die einzelnen Betreuungsangebote informieren und sich einen persönlichen Eindruck verschaffen. Die Termine für die Tage der offenen Tür und die weiteren Informationsabende finden sich in den Anmeldeunterlagen und im Internet. Interessierte Eltern sollten diese Informationsmöglichkeiten unbedingt nutzen.

Weitere Informationen zu den Kindertageseinrichtungen können unter www.greven.net/kitas eingesehen werden.

Alle weiteren Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes: zum Thema Kindertagespflege Daniela Romberg ( ✆ 02571 / 920 323) und zum Thema Kindertageseinrichtungen und zum Anmeldeverfahren Kerstin Hüging ( ✆ 02571 / 920 295).