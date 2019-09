Digitales Hörspiel-Erlebnis

Früher hatten Kinder Kassetten, dann CDs, mittlerweile wird runtergeladen. „Man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen“, sagt Claudia Waltring und nimmt eine Figur in die Hand. Diese ist nicht zum Spielen gedacht, sie enthält als digitales Paket ein Hörspiel. Um den Inhalt anhören zu können, muss man die Figur auf eine spezielle Abspielbox stellen – und los geht das Hörvergnügen.

Die Franziskusbücherei hat seit einigen Tagen auch die Tonies – so heißt das Audioabspielsystem – im Angebot. Neben Abspielgeräten (Tonie-Box) warten rund 30 Figuren darauf ausgeliehen zu werden. Wobei: Warten mussten die Figuren nicht. Als am Donnerstag, dem ersten offiziellen Entleih-Tag, die Bücherei öffnete, standen sofort die ersten Kinder parat, um sich mit Hörspiel-Nachschub einzudecken. „Das wird laufen, da bin ich sicher“, ist Büchereileiterin Claudia Waltring entsprechend zuversichtlich. Zum Start sind Teufelskicker, Drei Fragezeichen Kids, Grüffelo, Biene Maja, Bibi Blocksberg, Kleiner Rabe Socke und viele mehr im Angebot – ein breites Repertoire für Jungen und Mädchen zwischen drei und acht Jahren.

„Zum Ausprobieren ist das eine super Sache“, sagt Waltring. Wer zunächst erstmal testen wolle, wie man mit dem System klar komme, könne die Hörspiele nebst einer Box (die Bücherei hat zwei davon angeschafft) ausleihen und sich zuhause in Ruhe damit vertraut machen. Zur Auswahl stehen in Reckenfeld zunächst 30 georderte Hörspiel-Figuren, am Markt verfügbar sind mittlerweile über 150. In vielen Familien, hat sich Claudia Waltring berichten lassen, seien die Tonies auch als potenzielles Weihnachtsgeschenk im Rennen. Auch hier kann ein vorheriges Entleihen (für Kunden im übrigen kostenlos) und Testen Klarheit bringen. Denn der Kauf will durchaus wohl überlegt sein. Eine Abspielbox kostet um die 80 Euro, die einzelnen Figuren dann etwa 15 Euro. Das sei „schon ein stolzer Preis“, findet die Büchereileiterin. Umso wichtiger sei es, die Möglichkeit zu schaffen, sich die Figuren auch zu leihen und so die einmal angeschaffte Box mit neuem Inhalt füttern zu können, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen.

Wichtig findet das auch Christiane Dolscheid, die sich bei der Übergabe das System erklären ließ. Die Kreissparkasse, die Dolscheid vertritt, hat die Anschaffung mit einer Spende unterstützt, wieder mal. „Da sind wir immer sehr dankbar“, sagt Claudia Waltring zur Unterstützung durch das Geldinstitut. Durch die Tonies wird die Phantasie angeregt, ist sich Dolscheid mit Waltring einig. Auch die Fähigkeit, konzentriert zuzuhören, die immer mehr Kindern abhanden komme, werde durch die Hörspiele auf spielerische Art gefördert. Und letztlich verbindet sich mit dem neuen Angebot natürlich auch die Hoffnung, dass aus den Hörspiel-Kindern irgendwann lesebegeisterte Kinder werden, die sich in der Bücherei mit Büchern eindecken. „Wissen ist Macht, und Wissen bekommt man aus Büchern“, sagt Claudia Waltring.