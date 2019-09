Ein Sommer der Rekorde

Reckenfeld -

Einen neuen Allzeit-Besucher-Rekord hat die Freilichtbühne Reckenfeld eingefahren: 22 826 Zuschauer haben die Bühnen-Aktiven in der just beendeten Sommersaison gezählt. Das sind über 1000 Besucher mehr als im bisherigen Rekord-Sommer 2017 (21 723 Besucher). Im Jahr 2018 sahen sich 19 832 Menschen eine Aufführung an.