Nachbartreff in entspannter Atmosphäre

Sommerfest in der Sahle Wohnen-Anlage am Emsweg

Greven -

Bei spätsommerlichem Wetter feierten knapp 50 Mieter am vergangenen Samstag, 14. September, das Sommerfest in der Sahle Wohnen-Anlage am Emsweg.