Die andere Seite

Hier Mitarbeiter des Gertrudenstiftes, die Stress, Rationalisierungsdruck, psychische Kälte, mangelnde Empathie für Bewohner beklagen.

Dort Aufsichtsrat und Geschäftsführung, die vom aufgeräumt wirkenden Nordwalder Altenzentrum Augustinus aus die beiden Grevener Heime Gertrudenstift und Haus Marienfried lenken. Man kann es nicht schönreden: Es sind die Überreste einer Insolvenz, in deren Verlauf über Jahre hinweg Investitionen aufgeschoben wurden.

Die neue Leitung sieht sich im Recht, will langfristiges Überleben sichern. Und muss, was in solchen Fällen üblich ist, auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen.

Dieser reale Konflikt muss schnellstens gelöst werden. Mediation ist dafür ein Weg. Offene Kommunikation der Anfang. Der Sinn und Zweck des Gertrudenstifts bleibt die Sorge um den Menschen. Sie darf nicht im Geplänkel zwischen Mitarbeitervertretung und Chefetage leiden.