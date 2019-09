In der Schule erfuhrt sie von einer Mitschülerin, dass „deren Vater, der bei der Polizei war, zu den Demos musste. Er musste auch am Bahnhof verhindern, dass die Leute in die Züge nach Ungarn stiegen“, erzählt Annett. Sie bemerkte auch, das täglich immer wieder Schüler nicht mehr zur Schule kamen. Deren Eltern versuchten mit ihren Familien über die Grenze in Ungarn zu entkommen. „Dass die Mauer gefallen war, haben wir dann im Fernsehen gesehen“. „Mit elf hat man das noch nicht so richtig verstanden. Die Gefühle, auch in meiner Familie, waren zwiespältig. Erst als Er-wachse ist mir so richtig aufgegangen, wie eingeschränkt das Leben damals in der DDR war.“

Ihre Eltern besuchten 1992 eine Tante in Reckenfeld. Und weil die Arbeitsbedingungen in Dresden schlechter wurden, zog die Familie, nachdem sie sich in Reckenfeld um Arbeit und Wohnung bemüht hatten, in den Sommerferien 1992 hierher. „Wir wohnten zu fünft in einem kleinen Apartment mit Wohnzimmer, Küche und Bad. Abends wurden unsere Betten in der Küche aufgebaut. Aus heutiger Sicht fast undenkbar, wie unsere Eltern und auch wir Kinder das geschafft haben.“ Später zogen sie in ein Haus auf der Emsdettener Landstraße.

Der Neustart war für die Familie Anfangs schwierig. Der Vater verlor kurz vor Weihnachten seine Arbeit im Ort, fand aber bald da-rauf etwas in Münster. Kontakte wurde über die Schule, die Nachbarschaft, den Schützenverein Hubertus und die Freilichtbühne ge-knüpft. Inzwischen ist Annett mit ihrem Mann Markus verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und haben sich 2004 ein Haus gebaut. 2002 bestand sie ihre Frisörmeister-Prüfung, machte sich nach der Geburt der Tochter selbstständig.

Auch ihre Geschwister haben ihren Weg gemacht. „Ich fühle mich wohl und bin hier angekommen“, sagt sie.

Einen großen Teil ihrer Freizeit verbringt sie an der Freilichtbühne in der Maske, aber auch auf der Bühne. In diesem Jahr spielt sie in der Komödie „Pension Schöller“ mit. Und da sie aus Sachsen stammt, kam die Idee auf, dass in ihrer Rolle – sehr zur Freude des Publikums – nun tüchtig „sächselt“. „Das musste ich mir erst wieder richtig angewöhnen, denn das hatte ich mir mit 14 schwer abtrainiert“, lacht sie.

Nach der Premiere wurde sie wegen ihres Dialektes von Ilona Weigel, Mitorganisatorin der „Ossiparty“, die am 9. November im Deutschen Haus stattfindet, angesprochen. „Ich soll mich dort mit einem Programmpunkt einbringen“, sagt Annett Boy. Was genau das sein wird, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

