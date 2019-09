„Was bedeutet Glück für mich? Was für ein Mensch will ich sein? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens?“ Mit diesen Fragen aus seinem Berufsalltag suchte der münsterische Berater und Autor nach Antworten bei Menschen, die es wissen müssen: 36 hochbetagte Männer und Frauen aus ganz Deutschland wurden mit sieben gleich wiederkehrenden Fragen interviewt. Unterstützt wird die Lesung musikalisch über Klavier, Querflöte und Gesang.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, gesammelt werden Spenden für den ambulant hospizlichen Dienst.