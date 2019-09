Dem war vorausgegangen, dass die Stadt fünf Planungsbüros gebeten hatte, Entwürfe zu entwickeln. „Wir haben zwei Angebote erhalten“, sagte André Kintrup , im Rathaus für Verkehrsfragen zuständig, zum Ergebnis der so genannten Submission. „Wir haben aber noch keinen Auftrag erteilt.“ Gleichwohl habe sich ein Büro mit seiner Arbeit in die Pole-Position geschoben. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses habe man am 12. September beim ZVM den Zuschussantrag gestellt, nach zwei bis vier Wochen sei mit einem Bescheid zu rechnen. Grundsätzlich ist die Maßnahme förderfähig, es dürfte somit nur eine reine Formalität sein. Sobald die Zusage des ZVM vorliegt, wird die Stadt den Auftrag erteilen, den Umbau des Bahnhofes konkret zu planen. Dies dürfte sich bis zum Frühjahr nächsten Jahres hinziehen. Danach würde Baurecht hergestellt. Dieses würde dann für fünf Jahr gelten.

Wann genau dann wirklich gebaut wird, ist allerdings genau so unklar wie die Frage, wer baut. Eigentlich ist dies Sache der Bahn. Allerdings gilt dies auch schon für den Planungsprozess, den die Stadt nun aber an sich gezogen hat, um der Sache etwas mehr Fahrt zu verleihen. Die Stadt verknüpft damit auch die Hoffnung, bei künftigen Förderprogrammen zur Modernisierung von Bahnhöfen berücksichtigt zu werden. Eine schon fertige Planung könnte hier die Chancen erhöhen, zum Zuge zu kommen. „Wir wollen einen Fuß in die Tür bekommen“, sagt Kintrup dazu.

Von den nun anfallenden Planungskosten bleiben 20 Prozent bei der Stadt hängen – das dürften demnach rund 20 000 bis 25 000 Euro sein.

Und danach? Kann sich die Stadt auch vorstellen, der Bahn den Bau des barrierefreien Bahnhofs abzunehmen? „Es gibt Modelle“, meint Kintrup vielsagend. In Münster beispielsweise habe die Stadt für die Bahn den kompletten Bahnhof neu gebaut. Und in Recklinghausen habe die Kommune einen Tunnel für die Bahn gebaut, selbst einen eigenen Kostenanteil übernommen und die bauliche Anlage abschließend für einen symbolischen Betrag an die Bahn übergeben. Der zuständige Stadtplaner in Recklinghausen damals: André Kintrup.