Was bestens passt zur Ausrichtung der „Clean Up“-Veranstaltung, die am Samstag, 5. Oktober, zum zehnten Mal stattfindet. Denn dort sind auch immer viele Kinder eingebunden. In diesem Jahr werden sie mit einigen Aktionen besonders angesprochen: Malwettbewerb, Torwandschießen, Spielangebote und mehr – möglich gemacht auch durch großzügige Sponsoren (gilt auch für eine Schätzaktion).

Die Idee für „Clean Up“ hat Jürgen Otto einst aus Australien mitgebracht. Der Bürgerverein Re-Bü-Ve unterstützt die Aktion tatkräftig.

Neu in diesem Jahr: Der gesammelte Müll soll auf Initiative von Wolfgang Klaus – sofern möglich – mit Fahrradanhängern zur Sammelstelle transportiert werden. „Das erspart uns, dass wir dies mit Auto und Anhänger tun müssen. Auf diese Weise sparen wir COein, und erfüllen hiermit im Kleinen genau das, was wir für den Klimaschutz tun können“, sagt Otto.

Was treibt Sie an?

Jürgen Otto: Die Idee dahinter ist, den Ort sauber zu haben – gerade zu den Ortsfesten. Wir haben die Aktion sonst ja immer eine Woche vor den jeweiligen Festen gemacht. Das ging dieses Mal leider nicht. Die Aktion hat inzwischen, wo wir viel mehr über Mikroplastik wissen, eine andere Dimension bekommen. Das Thema ist ja in den vergangenen Jahren erst so richtig hochgekommen und dargestellt worden. Ich lebe gerne in einem sauberen Ort. Es ist eine Aktion aus Reckenfeld für Reckenfeld. Ich als gebürtiger Reckenfelder habe natürlich ein Interesse daran, dass es sauber ist. Mich regt das auf, zu sehen, dass 14 Tage, drei Wochen nach der Aktion die Flächen schon wieder vermüllt sind. Es ist aber nicht immer die Schuld der Menschen, die etwas wegwerfen. Wir haben auch ein Problem mit gelben Säcken, die zu dünn sind und aufreißen.

Es würde sehr helfen, wenn Menschen Plastik vermeiden . . .

Otto: Deshalb haben wir etwas vorbereitet unter dem Motto „Weg vom Plastik“. Es gibt eine Überraschung für alle Teilnehmer zu diesem Thema.

Viel Müll wird gezielt abgeladen. Erlebt man da noch Überraschungen oder hat man inzwischen alles schon mal gesehen?

Otto: Ein Beispiel: Mich hat jemand auf eine Stelle aufmerksam gemacht, an der unheimlich viel Müll abgeladen worden ist. Es gibt so versteckte Stellen, an denen die Leute sagen: Ach, hier kippen wir mal die Sachen ab, das wird so schnell nicht gesehen. Man erlebt in der Tat Überraschungen. Auch am Kanal: Da sieht man dann Dinge im Kanal liegen: Autoreifen, Matratzen, eine Waschmaschine haben wir auch schon mal gehabt. Am 5. Oktober haben wir ja auch eine Schätzaktion zur Frage, wie viel Müll bei den bisherigen Clean Up-Aktionen zusammengekommen ist. Ich habe mir die Zahl jetzt geben lassen. Es ist gigantisch. Man kann da nicht stolz drauf sein, dass wir soviel gesammelt haben. Aber es ist gut, dass wir es gesammelt haben.

Eine so regelmäßige, organisierte Aktion gibt es in dieser Form nur in Reckenfeld. Heißt das, dass es dort besonders schmutzig ist?

Otto: Nein, das sicher nicht. Aber das glauben einige, vor allem Grevener glauben das. Ich habe das schon so oft gehört. Wer das behauptet, sollte mal durch die Straßen fahren, vor allem in den Außenbezirken. Da ist das auch zu finden, wenn man hinguckt. Und es gibt ja auch durchaus andere Aktionen. Ich höre hin und wieder, das es Kindergruppen gibt, die sammeln.

Hat die Aktion auch etwas Identitätsstiftendes? Etwas, das den Ort eint?

Otto: Ja, eindeutig. Es kommen auch schöne Gespräche zustande, während der Sammlung, aber auch danach. Jeder bekommt einen Button mit seinem Namen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Es sind ja auch immer Flüchtlinge dabei. Beim letzten Mal waren so 20 bis 25 Flüchtlinge mit Kindern dabei und um die 35 bis 40 Reckenfelder. Das ist schon beachtlich.