1000 Luftballons am Zirkushimmel

Hochzeit in der Manege

Greven -

Unter dem Zirkushimmel hingen Tausende Ballons – weiß und rosa. 150 Gäste waren am Mittwoch nach Greven gekommen, um mit Michelle Kaselowsky und Nick Köllner in der Manege zu feiern. Die beiden sind Artisten im Zirkus Colani, der am Emsdeich gastiert.