Eltern der betreuten Kinder, Tagesmütter und der Vereine hatten in einer konzertierten Aktion Geld und Sachspenden zusammengetragen. In den Vorjahren habe man auch die jeweiligen Backpakete-Aktionen unterstützt. Doch auch zwischen diesen Sammlungen gibt es Bedarf, wie Rosenthal von Ingrid Koling erfahren hat. Vor allem Zucker ist rar. Also wurde gesammelt. Ziel: 200 Pakete. „Damit jede Familie mit einem Paket bedacht werden kann“, sagt Rosenthal, die erfahren hat, dass eben so viele Familien von der Tafel versorgt werden.

„Eine ganz tolle Aktion“, freut sich Ingrid Koling.