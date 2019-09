Das „Go Music-Projekt“ vom Bassisten und Produzenten Martin Engelien wollten sich die Liebhaber feinster, von Hand gemachter Musik natürlich nicht entgehen lassen.

Ob Blues, Soul, Rock oder grooviger Jazz, die sympathischen Künstler fühlen sich überall zu Hause, wo es gute Musik zu finden gibt. Den Gesangspart hatte Chuck Plaisance mit seinen musikalischen Wurzeln in Louisiana übernommen, dessen ausdrucksstarke Stimme mit dem farbenreichen Klang der Band bestens harmonierte.

Den Abend begannen Gregor Hilden, Martin Engelien und Dieter Steinmann als Trio mit „Blue Chords“ aus der Feder des Gitarristen. Hier zeigte sich das tiefe Verständnis der Musiker für kleinste Schattierungen, wurde auf höchstem Niveau eindrucksvoll musiziert. Auch der „Farewell Blues“ von Gregor Hilden wurde da zu einem unter die Haut gehenden Erlebnis.

Was sich an diesem Abend allerdings im Gewölbekeller ereignete, hätte man sich wohl nicht träumen lassen. Denn als Martin Engelien zu einem Ritt durch die kultigen Hits der Rockgeschichte einlud, konnte man Raum und Zeit vergessen und sich ganz von der Musik entführen lassen. Wenn „Locomotive Breath“ von Jethro Tull mit feinsten Querflötenspiel von Christian Felke erklang, war dies mehr als eine Huldigung an Jan Anderson. Denn bei dessen Auftritt in Greven hat dieser Song wohl nicht so gut geklungen wie beim „Go Music Projekt“. Ein größeres Kompliment kann man dieser Formation wohl nicht machen, die dem Publikum einen unvergesslichen Abend schenkte.

Bei den diversen Rock- und Bluesklassikern konnte jeder einzelne Musiker seine besonderen Qualitäten einbringen. Da wurde der Auftakt der Beat Club Lounge zu einem Erlebnis der Extrakasse, bei dem die auf der Bühne sicherlich genauso viel Spaß hatten wie die Besucher.