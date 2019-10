Greven -

„Macht die Uhr nicht ticke-ticke, dann bring sie hin zu Heinrich Micke“. Dieser Spruch, eine kostenlose Mundpropaganda und Werbung, ist vielen älteren Grevenern noch gut bekannt. Auch als Firmenwerbung des „ältesten Uhrenfachgeschäfts“ Grevens erschien dieser Spruch 1968 in der Festschrift der Bürgerschützen. Der Spruch bezog sich auf Heinrich Micke, der am 25. April 1919 in Greven geboren wurde.