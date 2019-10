Die Äpfel werden vor Ort gewaschen, geschreddert, gepresst und der Saft in Fünf-Liter-Kartons abgefüllt. Schonendes Erhitzen mache den Saft dabei haltbar, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kostenbeitrag betrage 5,50 Euro pro Karton. Rund um die Saftpresse gibt es an diesem Tag wie gewohnt Annehmlichkeiten für Jung und Alt mit Kleinigkeiten zum Essen und Trinken, Lagerfeuer, Apfelstand, Kaffee und Kuchen

sowie diversen saisonalen Produkten aus der Region.

Auch in diesem Jahr gibt es die Apfelsortenbestimmung mit Dr. Pallas vom Pomologen-Verein. Dazu sind drei bis fünf gut entwickelte Äpfel pro zu bestimmender Sorte mitzubringen. Termin: Sonntag, 13. Oktober, 9 bis 17 Uhr,

Bioland Apfelhof Helmig, Landskrone 5, Schmedehausen. Informationen und Terminabsprache zum Saftpressen: ✆ 02571/ 549112 bzw. www.obst-auf-raedern.de. Bei der Veranstaltung wirkt auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), Kreisverband Steinfurt, mit.