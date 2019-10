Stellvertreterin blieb Kirstin Falkenberg, Melanie Kloer verwaltet die Kasse. Zum erweiterten Vorstand als Beisitzer gehören Tanja Berkenheide, Maren Fröhlich, Simone Wolberg und Karina Tenberg.

Der Jahresrückblick von Alexandra Stegemann zeigte ein Angebot an verschiedensten Veranstaltungen, die das Schulleben der St. Josef Grundschule bereichert haben, so eine Mitteilung. So waren das Lambertusfest im September mit über 500 Gästen und das Josef-Frühstück im Frühjahr ein voller Erfolg.

Schulleiterin Anne Sprakel dankte dem Vorstand für die großartige Arbeit der letzten Jahre und betonte, dass die Unterstützung des Förderkreises und der Elternschaft insgesamt für das Schulleben unverzichtbar seien und deshalb die Wertschätzung nicht hoch genug sein könne.

Daher brauche der Förderkreis immer wieder auch neue Mitglieder, die sich in das Schulleben einbringen. Dem neuen Vorstand ist der Boden bereitet für alle Vorhaben im ersten Amtsjahr.

Eine perfekte fließende Übergabe, für die Alexandra Stegemann, Kirstin Falkenberg, Melanie Kloer und das gesamte Team großen Applaus aller Anwesenden ernteten.

Auch für das gerade begonnene Schuljahr sind zahlreiche Aktionen geplant: Die Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag im November gehört dazu: Zwölf prominente Vorleser, unter anderem der Landrat, Vertreter verschiedenster Banken, Sportvereinen, der Kirche und Radio RST werden an diesem Tag aus Büchern vorlesen. Natürlich wird der Nikolaus im Dezember wieder alle Schüler besuchen.