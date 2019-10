In einer gut gefüllten Christuskirche schlugen die vier Musiker Hinnerk Willenbrink , Christian Pieper , Dirk van Aken, Martin Burgholz ungewohnt leise Töne an – spielten aber auch alt bekannte Hits wie „Dirty old Town“. Das Publikum lauschte mal konzentriert, mal ging es regelrecht mit - und tanzte oder sang mit den vier Musikern im Altarraum.

Die Einnahmen, welche die Band durch den Verkauf von Eintrittskarten erzielte, spendeten die Musiker für die Christuskirche. 2000 Euro konnte Pfarrer Jörn Witthinrich in Empfang nehmen.

Witthinrich bedankte sich bei der Band für diese große Spende: „Wir sind unserem Ziel, 65 000 Euro für die Sanierung einzunehmen, ein großes Stück näher gekommen. Vielen, vielen Dank, dass Sie Farbe bekannt haben für unsere Kirche.“