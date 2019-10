Schattige Ecke für den Pausen-Snack

Greven -

In tatkräftiger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Greven (Auskoffern und Schotterarbeiten), freiwilligen Eltern, Schülern und Lehrern (Pflasterarbeiten, Streichen und Zusammenbau der Bänke, Einbetonieren) sowie der Schülerfirma „Essbar eSG“ (Verpflegung) wurden die vom Förderverein der AFR finanzierten Picknickbänke an zwei Samstagen im März an Ort und Stelle gebracht.