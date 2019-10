20 neue Rollstühle für den Flughafen

Greven -

Bei eingeschränkter Mobilität denkt man in diesen Tagen am FMO eher an Passagiere, deren Auto beim Parkhaus-Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gibt es hingegen gute Neuigkeiten am Flughafen. Denn die GHD Gesundheits GmbH, nach eigenen Angaben Deutschlands größtes ambulantes Gesundheits-, Therapie- und Dienstleistungsunternehmen, stellt dem Airport 20 Rollstühle zur Verfügung.