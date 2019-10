Am 2. Januar     geht es los

Greven -

Rund 25 Jahre ist es her. Da verbrachte Aloys Wilpsbäumer seinen Urlaub in Österreich in einem kleinen Ort. Und da sah er etwas, das ihn nicht mehr in Ruhe ließ. „Die hatten dort einen nagelneuen Recyclinghof, der hat mich enorm beeindruckt“, erzählt der Noch-Chef der Technischen Betriebe Greven (TBG) bei einem Ortstermin am Nien Esch. Und eine Frage beschäftigte ihn besonders? „Warum haben wir so etwas in Greven nicht?“ Nun, die Frage muss er sich bald nicht mehr stellen. Anfang des kommenden Jahres wird der Grevener Recyclinghof eröffnet.