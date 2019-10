Acht Mitglieder nahmen die Gelegenheit wahr und spendeten zusammen immerhin vier Liter Blut. Die Radsportler hoffen natürlich, dass sie niemals selbst in die Lage kommen werden, plötzlich Blutkonserven zu brauchen. Mit ihrer Spende möchten sie deshalb einen kleinen Beitrag zur ausreichenden Versorgung beitragen und gleichzeitig andere potenzielle Spender animieren, ihrem Beispiel zu folgen.

„Und was ist schon ein kleiner Piks durch die bestens gelaunten DRK-Mitarbeiter gemessen an soviel Spaß und gutem Gefühl?“, heißt es in einer Pressemitteilung der Radsportfreunde, die auf viele Nachahmer hoffen.