Sehr gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins „Einigkeit Sandweg“, die in der Gaststätte „Siedlerklause“ stattfand. Der Vorsitzende Hubert Lammers kündigte an, sich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl zu stellen. Es wurde der Vorschlag gemacht, den bisherigen zweiten Vorsitzenden Andreas Baake als Vorsitzenden zu wählen. Dieser wurde dann bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimme gewählt.

Neuer zweiter Vorsitzender wurde Ingo Lammers. Er übernimmt das Amt zunächst kommissarisch für ein Jahr.

Turnusmäßig stand dann die Wahl des Schriftführers an. Auch hier gab es einen Wechsel, da sich die bisherige Schriftführerin, Christa Nolte aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Als Nachfolgerin wurde Karla Meiners vorgeschlagen, die dann in Abwesenheit gewählt wurde.

Als neuer Beisitzer wurde Hubert Lammers gewählt, wiedergewählt wurde Torsten Schlusche ebenfalls als Beisitzer. Neue Frauenbeauftragte wurde Christa Nolte. Pascal Veensma ist neuer Kassenprüfer.

Im nächsten Jahr, und zwar am 8. Februar, veranstaltet der Verein wieder ein Karnevalsfest in der „Siedlerklause“. Das Schützenfest findet im nächsten Jahr vom 17. bis 22. Juni statt.

In diesem Jahr lädt der Verein zu einer Nikolausfeier ein. Diese wird am 1. Dezember ab 15 Uhr im Haus Liudger stattfinden. Eingeladen sind Eltern mit Kindern im Alter von zwei bis acht Jahren. Angemeldet werden können die Kinder bis zum 24. November bei Rosi Lammers, ✆ 51866 oder Karla Meiners, ✆ 7386.

Hubert Lammers gab bekannt, dass Vereinswirt, Robin Zurbrüggen mit der Bitte an ihn herangetreten wäre, den Dämmerschoppen, der bisher am 1. Januar nachmittags stattgefunden hatte, nicht mehr abzuhalten. Es wurde beschlossen, sich ab dem kommenden Jahr immer am 1. Freitag nach Neujahr in der Klause zu treffen.