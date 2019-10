Während der rund dreistündigen Wanderung durch Grevens Südosten mit Stopps an der Siedlerklause und am Anglerheim konnten sich die Mitglieder untereinander austauschen und das schöne Herbstwetter genießen. Zur Anschlussfeier ging es dann am späten Nachmittag zum DJK-Heim, wo man sich zunächst am Buffet stärken konnte. Anschließend wurde zur Musik von DJ Thomas noch ordentlich das zurückliegende Schützenjahr gefeiert.

Auch 2020 stehen wieder einige gemeinsame Veranstaltungen wie die zweite große karnevalistische Sitzung am 1. Februar im Ballenlager an. Karten sind bereits bei Wischnewski Gase und BS Smartphone Zubehör für 17 Euro pro Person zu haben.