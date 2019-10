Zum Weihnachtskonzert in der St. Johannes-Baptist-Kirche laden die Musiker des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Gimbte ein. Es findet am Sonntag, 17. Dezember, ab 17.30 Uhr statt. Die Musiker laden alle Musikfreunde dazu ein.

Und die Mitglieder des Blasorchesters richten ihren Blick noch weiter in die Zukunft – aus gutem Grund: Im kommenden Jahr steht ein Termin an, auf den man besonders stolz ist.

Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Gimbte feiert am 16. und 17. Mai 2020 den 100. Geburtstag. Am Samstagabend wird ein Jubiläums-Konzert mit weiteren Höhepunkten geboten. Am Sonntag findet nach der heiligen Messe ein Dorf- und Familienfest statt. Veranstaltungsort ist laut Einladung das Festgelände auf dem Hof Bruns an der Gelmer Straße.

Alle Musikfreunde aus Gimbte und Umgebung sind eingeladen, sich diese Termine schon jetzt vorzumerken.