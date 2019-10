Palomba will Bürgermeister werden

Greven -

Grevens Parteien halten mit ihren möglichen Bürgermeisterkandidaten noch hinterm Berg (WN vom 26. Oktober). Doch nach dem jüngsten Bericht dieser Zeitung zur kommenden Bürgermeisterwahl, wendet sich der Erste Beigeordnete Cosimo Palomba in einem offenen Brief an die „Lieben Grevenerinnen und Grevener.“ Fazit seiner ungewöhnlich offenen Stellungnahme: Er würde seinen Hut in den Wahl-Ring werfen, wenn er eine breite Unterstützung der Bevölkerung erfährt.