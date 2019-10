Vor dem Abflug wurde die Crew des Erstfluges standesgemäß mit Blumen auf dem Vorfeld begrüßt, heißt es in einer Pressemitteilung des FMO .

Viermal pro Woche geht es ab sofort mit den rot-weißen Fliegern vom FMO in die österreichische Hauptstadt. Geflogen wird immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags mit einem modernen Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen.

„Mit Wien haben wir endlich wieder das Ziel im Flugplan, das insbesondere von den Unternehmen in der Region am häufigsten nachge-fragt wurde“, freute sich FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz.

Wien ist für Geschäftsreisende und Städtetouristen ein lohnendes Ziel. Kaum eine Metropole in Europa ist so vielfältig. Von den historischen Schlössern, schönen Parks, der berühmten Hofreitschule, den Wahrzeichen der Stadt, wie dem Stephansdom oder dem Wiener Rie-senrad, ist jeder Besucher sofort in den Bann gezogen. Auch Shopping-Liebhaber kommen gerade in der Weihnachtszeit in der österreichischen Hauptstadt voll auf ihre Kosten.